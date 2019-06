Vier gewonden door wildplasser op brug Berlijn Redactie

22 juni 2019

13u46

Bron: ANP 14 Vier mensen zijn in Berlijn in het ziekenhuis beland doordat een man vanaf een brug op een langsvarende rondvaartboot op de rivier de Spree urineerde. De vier passagiers sprongen op toen de urine over hen heen kwam en stootten daarop hun hoofd aan de brug.

De slachtoffers werden met wonden aan het hoofd met ziekenwagens naar het ziekenhuis gebracht, aldus Duitse media. Het incident was bij de Jannowitzbrug in het centrum van de stad.

Of de wildplasser ook is getraceerd, is niet duidelijk.