Vier gewonden bij schietpartij in park in Los Angeles IB

23 augustus 2019

01u53

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in een park in de buurt van een politiekantoor in de Amerikaanse stad Los Angeles zijn gisterenmiddag plaatselijke tijd vier mensen gewond geraakt. De politie is op zoek naar een mannelijke en een vrouwelijke verdachte.

De schoten werden kort na de middag afgevuurd in het San Julian Park, waar vaak daklozen samenkomen. Volgens de autoriteiten brak het vuurgevecht los nadat twee mensen in een witte SUV - een man en een vrouw - ruzie kregen met iemand in het park.

De vier slachtoffers werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hun verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Slechts één van hen zou effectief het doelwit zijn geweest van de aanval. Een maatschappelijk werker en een veiligheidsagent die in het park aanwezig waren, werden echter eveneens door kogels getroffen. Ze raakten gewond aan de arm.