Vier gewonden bij schietpartij aan hoofdkantoor YouTube: vrouwelijke schutter uitgeschakeld AVH HA IB

03 april 2018

22u20

Bron: BBC, CBS News 697 In het hoofdkwartier van YouTube in Californië heeft een schietpartij plaatsgevonden. Vier gewonden zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De schutter was hoogstwaarschijnlijk een vrouw. Ze werd dood aangetroffen met een "zichzelf toegebrachte schotwonde", bevestigt het hoofd van de politie van San Bruno, Ed Barberini.

Het motief voor de schietpartij is nog niet bekend. De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. De toestand van een van hen, een 36-jarige man, is kritiek. Volgens CNN zou de schutter een bekende zijn van in elk geval een van de slachtoffers.

The Daily Beast en het lokale tv-station KRON4 berichten op basis van bronnen bij de politie dat de schutter haar vriend doodschoot op de campus, maar dat is nog niet bevestigd.

De politie reageerde dinsdagmiddag lokale tijd op een melding over een schietpartij op het terrein van het bedrijf. Op beelden is te zien dat politie en hulpdiensten massaal ter plaatse zijn op het hoofdkwartier van de videowebsite, dat ongeveer 1.000 werknemers telt. Uit het gebouw stroomden mensen naar buiten die door agenten werden gefouilleerd. Op beelden op sociale media was ook te zien dat medewerkers van YouTube met hun handen in de lucht het hoofdkantoor verlieten.

Een medewerker van YouTube schreef op Twitter dat hij zich met collega's had gebarricadeerd in een ruimte. Later twitterde hij: "Veilig. Ben geëvacueerd en nu buiten." De politie heeft mensen opgeroepen uit de buurt te blijven van het adres waar het bedrijf is gevestigd. "We zaten in een vergadering toen we mensen hoorden rennen. De vloer trilde. We dachten eerst aan een aardbeving'', twitterde een andere medewerker.

Google, het moederbedrijf van YouTube, zegt op Twitter dat het zijn personeel in de campus oproept om te blijven schuilen en roept andere personeelsleden op om weg te blijven. Het bedrijf heeft ook een hulplijn in werking gebracht. Inmiddels heeft ook Sundar Pichai, de CEO van YouTubes moederbedrijf Google via Twitter gereageerd op de schietpartij. Hij roept op tot saamhorigheid om het team van YouTube en haar CEO Susan Wojcicki te steunen.

YouTube kondigde vorige maand aan dat het voortaan reclames voor vuurwapens en video's die uitleggen hoe je zelf een vuurwapen kunt maken van zijn netwerk weert.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.