Vier familieleden van geradicaliseerde schutter op kerstmarkt Straatsburg vrijgelaten

15 december 2018

23u17

Bron: Belga 0 Vier familieleden van Chérif Chekatt, de man die dinsdagavond het vuur opende op de kerstmarkt van de Franse stad Straatsburg, zijn zaterdag vrijgelaten. Dat heeft het parket van Parijs aangekondigd.

De vier - zijn twee ouders en twee van zijn broers - werden vrijgelaten, omdat er momenteel geen elementen zijn die erop wijzen dat ze betrokken zouden zijn bij de schietpartij. Drie andere mensen uit de nabije omgeving van Chekatt blijven voorlopig wel opgepakt.

De schietpartij kostte aan vier mensen het leven. Een vijfde slachtoffer is hersendood. De 29-jarige Chekatt werd door de politie in zijn arm geschoten, maar wist te ontkomen. Donderdagavond werd hij door de Franse politie doodgeschoten in de wijk Meinau in Straatsburg. De geradicaliseerde crimineel was 48 uur op de vlucht.

Herdenking

Chekatt bleek een aanzienlijk strafblad te hebben en zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd. Morgenochtend is op Place Kléber, in de buurt van de plek van de schietpartij, een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Deze begint om half elf.