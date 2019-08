Vier Europese landen niet langer "mazelenvrij" tvc

29 augustus 2019

19u56

Bron: Belga 0 De opmars van de mazelen in Europa heeft ertoe geleid dat vier landen hun status van "mazelenvrij" zijn kwijtgespeeld. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Albanië, Tsjechië en Griekenland. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend. Ze roept op om meer te vaccineren. De mazelen zijn erg besmettelijk en in uitzonderlijke gevallen kan men eraan overlijden.

In de eerste jaarhelft werden in Europa bijna 90.000 besmettingen met het mazelenvirus genoteerd. Dat is meer dan over heel 2018 (84.462 gevallen).

Ook in België is de ziekte in opmars, met 361 nieuwe patiënten in de eerste zeven maanden van 2019. Dat zijn er vijf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel nagenoeg evenveel als in het recordjaar 2017.