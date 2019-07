Vier Duitsers net voor terugvlucht opgepakt op luchthaven Mallorca wegens verkrachting mvdb

04 juli 2019

22u05

Bron: AFP 1 Vier Duitsers zijn vandaag net voor hun terugvlucht opgepakt op de luchthaven van Mallorca. Een jonge Duitse beschuldigt de mannen van verkrachting, maakte de Guardia Civil bekend.

Een woordvoerder van de Spaanse politiedienst meldde dat de klacht deze ochtend is ingediend. De betrokken vrouw is geboren in 2000.



Een van de vier opgepakte mannen kwam enkele uren later vrij. Uit verhoor zou blijken dat hij niets met de feiten te maken heeft. Ook over de betrokkenheid van een tweede arrestant wordt getwijfeld. Net als de vrouw, waren de vier op vakantie op het populaire Balearen-eiland.



In Spanje is de strijd tegen seksueel geweld drastisch opgevoerd. Aanleiding is de met smartphones gefilmde groepsverkrachting op het San Fermin Festival in Pamplona, bijna dag op dag drie jaar geleden. Het vijftal uit Sevilla kreeg in eerste aanleg negen jaar omdat het 18-jarige slachtoffer “een passieve houding” had aangenomen en zich niet had verzet. Het milde vonnis leidde tot massaal protest, ook toen het hof van beroep de straf bevestigde. De betrokkenen mochten in vrijheid hun proces afwachten. Het Spaanse Hooggerechtshof besliste vorige maand uiteindelijk dat de vijf wel schuldig waren aan verkrachting, met een celstraf van vijftien jaar tot gevolg.