Vier doden, waaronder kind (5) bij schietpartij in New York Redactie

31 juli 2018

06u28

Bron: AD 2 Bij een schietpartij in het New Yorkse stadsdeel Queens zijn vier mensen om het leven gekomen, waaronder een vijfjarig jongetje. De politie onderzoekt of de dader drie moorden heeft gepleegd, om daarna de hand aan zichzelf te slaan.

Agenten kregen even voor negen uur 's avonds een telefoontje en spoedden zich direct naar het appartementencomplex in de wijk Astoria. Daar vonden ze twee vrouwen, een man en het jongetje. De keel van de man was tevens doorgesneden. In het appartement werd een pistool gevonden.

Het is nog onduidelijk of de slachtoffers familie van elkaar zijn.