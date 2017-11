Vier doden onder wie een baby bij modderstroom in Colombia IB

EPA Een vrouw loopt met haar hondje in haar armen door de bemodderde straten van Corinto in Colombia. Bij een modderstroom zijn in Colombia vier mensen omgekomen, terwijl negentien anderen nog vermist zijn. Een van de dodelijke slachtoffers was nog maar een baby'tje. Dat schrijven lokale media.

De modderstroom in de plaats Corinto in het departement Cauca werd veroorzaakt door hevige regenval. Naast vier doden en negentien vermisten, maakte de aardverschuiving ook bijna dertig gewonden en verwoestte ze 37 huizen. Volgens de gouverneur van Cauca is een van de dodelijke slachtoffers een baby.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos is ondertussen aangekomen in Corinto om er de noodhulp te coördineren.

EPA Een luchtfoto laat de schade zien die de modderstroom veroorzaakt heeft in Corinto, in de regio Cauca in Colombia.

EPA De Colombiaanse president Juan Manuel Santos (links) is in het gebied om de noodhulp te coördineren.