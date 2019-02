Vier doden nadat auto in water terechtkomt in Nederland Natasja de Groot

10 februari 2019

15u49

Bron: AD.nl 0 Bij een ongeval aan de Berkmeerdijk in het Noord-Hollandse Obdam, waarbij een auto in het water terechtkwam, zijn volgens de Nederlandse politie vier mensen overleden. Het gaat om Polen die sinds vrijdagochtend vermist werden.

Het gaat om een 48-jarige vrouw en drie mannen, twee van 21 en een van 20 jaar. Dat meldt de politie Noord-Holland-Noord. Het voertuig werd vanmiddag rond het middaguur gevonden door een voorbijganger en gemeld bij de politie. De vier inzittenden zouden vrijdagavond om 23.00 uur vertrokken zijn van hun werk bij een bloembollenbedrijf in Obdam. Met de auto vertrokken zij richting een pension bij een camping in Zijdewind.

Op foto’s is te zien dat de auto over de vangrail is gevlogen, het water in. Door de slechte weersomstandigheden zou de macht over het stuur zijn verloren. Vermoedelijk lag de auto al sinds vrijdagavond in het water. De zoekactie door duikers naar eventuele meerdere slachtoffers is inmiddels afgerond.

Voertuig geborgen

Hulpdiensten rukten massaal uit. Duikers van de brandweer zoeken in het water naar mogelijk meer slachtoffers. Ook werd een traumahelikopter ingezet. Het voertuig is geborgen. De politie zoekt uit wanneer ze precies te water raakten en wat de oorzaak is.

Update voertuig te water #Berkmeerdijk #Obdam. Vier overleden personen. Hulpdiensten op dit moment druk bezig met de berging. Identiteit personen nog onbekend. Politie is onderzoek gestart na toedracht ongeluk. Later meer informatie. Politie NHN(@ POL_NHN) link

Duikteams van de brandweer zijn in het water op zoek naar slachtoffers op de #Berkmeerdijk in #Obdam. De politie doet nader onderzoek en verzorgt verdere communicatie. Einde berichtgeving. Veiligheidsregio NHN(@ vrnhn) link

Voertuig in het water langs #Berkmeerdijk in #Obdam. Hulpverlening op dit moment druk bezig. Meerdere personen overleden. Politie start onderzoek. Later meer informatie. Politie NHN(@ POL_NHN) link

