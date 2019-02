Vier doden nadat auto in water terechtkomt in Nederland Natasja de Groot

10 februari 2019

15u49

Bron: AD.nl 0 Bij een ongeval aan de Berkmeerdijk in het Noord-Hollandse Obdam, waarbij een auto in het water is terechtgekomen, zijn volgens de Nederlandse politie vier mensen overleden. Hoe de auto in het water is geraakt, is nog onduidelijk.

De auto werd vanmiddag door een voorbijganger ontdekt en gemeld bij de politie. Op foto’s is te zien dat de auto over de vangrail is gevlogen, recht het water in. Het is nog niet te zeggen hoelang het voertuig in het water heeft gelegen. De zoekactie door duikers naar eventuele andere slachtoffers is inmiddels afgerond.

Volgens de politie is er gisteren melding gemaakt van vier vermiste personen in de regio, waarnaar direct een onderzoek is ingesteld. Of deze vermissing en het ongeval iets met elkaar te maken hebben en of de vermiste personen dezelfde zijn als de geborgen slachtoffers, wordt nog onderzocht.

Op verschillende sociale media wordt ondertussen geschreven dat het gaat om vier volwassenen met de Poolse identiteit. Ze zouden vrijdagnacht vanuit werk naar het pension zijn gereden, waar ze verblijven. Door de slechte weersomstandigheden zou de macht over het stuur zijn verloren. Berichten over hun identiteit zijn nog niet bevestigd.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Duikers van de brandweer zoeken in het water naar mogelijk meer slachtoffers. Ook werd een traumahelikopter ingezet. Het voertuig is geborgen.

