Vier doden na doortocht van orkaan Laura in Louisiana

27 augustus 2020

22u44

Bron: Belga, ANP 54 De krachtige orkaan Laura heeft in de Amerikaanse staat Louisiana aan zeker vier mensen het leven gekost. Dat heeft John Bel Edwards, de gouverneur van de staat, bekendgemaakt.

De orkaan haalde windsnelheden tot 240 kilometer per uur, de zwaarste categorie 5 werd net niet gehaald. Het oog van de storm bevond zich in de nacht van woensdag op donderdag (plaatselijke tijd) in de buurt van de gemeente Cameron.

“Dit was de krachtigste storm die ooit in Louisiana aan land is gekomen”, zei Edwards tijdens een persconferentie. “Hij blijft voor schade en levensbedreigende omstandigheden zorgen.”

14-jarig meisje

In Leesville kwam een 14-jarig meisje om het leven toen een boom op het huis viel waar ze woonde. Ook de drie andere slachtoffers kwamen om toen hun huizen werden geraakt door omwaaiende bomen. Dat gebeurde in Vernan, Jackson en Acadia Parishes. Eerder was in Haïti ook al een 10-jarig meisje gestoven. Honderdduizenden huishoudens in Louisiana en Texas zitten zonder stroom.

Evacuatie

Meer dan 500.000 Amerikanen kregen het bevel om te evacueren. Het NHC waarschuwde bewoners op Twitter om dekking te zoeken. “Het veiligst is het om binnen te blijven, zich te verschuilen onder een tafel of een ander stabiel meubelstuk en zich niet op te houden in de buurt van een raam”, luidde het.

Katrina

De orkaan werd woensdagavond opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie 4. Ter vergelijking: de verwoestende orkaan Katrina werd in 2005 ingedeeld in categorie 5 terwijl die over de Golf van Mexico trok, maar werd daarna bijgesteld naar categorie 3 toen ze aan land kwam.

1 am. Almost here... It's about to GET REAL. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/ilJnshYkBV Josh Morgerman(@ iCyclone) link