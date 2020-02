Vier doden na crash van vliegtuigje in Frankrijk

Vier mensen zijn in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen door een crash met een vliegtuigje. Het toestel, een Piper PA-28, is neergestort in rotsachtig gebied in Creissels, enkele kilometers ten noorden van de landingsbaan van vliegveld Millau-Larzac.