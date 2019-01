Vier doden in Spanje door zwaar regenweer in Asturië ADN

24 januari 2019

17u12

Bron: Belga 0 Door slecht weer zijn op twee dagen tijd al vier mensen om het leven gekomen in Asturië, een regio in het noordwesten van Spanje. Vandaag is er nog steeds een overstromingsalarm van kracht, melden de hulpdiensten van de regio.

Volgens de regionale hulpdiensten zou een van de dodelijke slachtoffers een 70-jarige man zijn. Zijn voertuig viel in een ravijn van 50 meter omdat de weg was ingestort. Een ander slachtoffer, van 62 jaar, stierf toen brokstukken neerstortten op zijn wagen. Afgelopen nacht werd een 42-jarige man dood aangetroffen na een val van 500 meter, toen hij van de weg was af geraakt. Daarnaast troffen brandweermannen het levenloze lichaam aan van een 41-jarige man die vermist was sinds gisteren.

"Asturië is in rouw. Vier doden als gevolg van de zware regen de afgelopen dagen", liet Adriana Lastra, volksvertegenwoordiger van Asturië, weten.