Vier doden in 12 uur durende klopjacht op schutter in Los Angeles RL

26 juli 2019

07u22

Bron: Reuters 1 Een schutter heeft in Los Angeles vier mensen doodgeschoten en twee personen verwond. Pas n a een twaalf uur durende klopjacht door de stad wist de politie de gewapende verdachte te overmeesteren

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om de 26-jarige Gerry Zaragoza. Hij wordt vastgehouden op verdenking van de moord op zijn vader, broer alsook het verwonden van zijn moeder met een vuurwapen.

Het geweld begon donderdagnacht om twee uur in het appartement waar de dader met zijn familie woonde. Daarna trok Zaragoza door verschillende buurten van Los Angeles waar hij zijn andere slachtoffers maakte.

De politie houdt de verdachte ook verantwoordelijk voor het vermoorden van een vrouw bij een tankstation in Noord-Hollywood. Dit gebeurde drie kwartier na de eerste schietpartij. Volgens sommige media was het slachtoffer een bekende van Zaragoza, terwijl andere media claimen dat het een voormalige vriendin van de verdachte was. De schutter zou ook de bediende van het tankstation hebben beschoten. Het slachtoffer werd vijf keer geraakt en verkeert in kritieke toestand volgens de Los Angeles Times.

Na de schietpartij bij het tankstation, trok Zaragoza naar een andere buurt, waar hij een hovenier poogde te beroven bij een bankautomaat om tenslotte rond het middaguur een passagier van een stadsbus dood te schieten.

Omstreeks half drie 's middags werd Zaragoza door agenten in burger met een taserpistool tegen de grond gewerkt.