Vier doden en zestien gewonden bij brand in hoogbouw in Mumbai TTR

22 augustus 2018

10u50

Bron: Belga, anp 1 In het financiële centrum van de Indiase grootstad Mumbai zijn vandaag door een brand in een hoogbouw vier mensen omgekomen en zestien anderen verwond. Dat is van de autoriteiten vernomen.

De brand brak uit op de twaalfde verdieping van de Crystal Tower, een residentieel appartementsgebouw in de wijk Parel, en is bedwongen. De brandweer is nog bezig met nablussen, zei Tanaji Kamble, woordvoerder van de stad. Vier mensen, drie mannen en een vrouw, zijn in de brand gebleven, aldus Kamble. Zestien anderen liepen brandwonden of een rookvergiftiging op, maar hun toestand is stabiel.



"Er was overal rook en we hoorden mensen naar ons roepen, dus we renden naar het raam", zei een 10-jarige jongen tegen de krant 'Hindustan Times'. "Later brachten brandweerlieden ons naar beneden."

De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald, en er is ook een onderzoek ingeleid of het gebouw in orde was met de veiligheidsvoorschriften.

In India is het niet ongewoon dat er slachtoffers vallen door branden in flatgebouwen, en dat is meestal te wijten aan gebrekkige veiligheidsmaatregelen of het ontbreken van brandtrappen. Vaak ligt ondermaatse of verouderde elektriciteitsinfrastructuur aan de basis van een brand.