Vier doden en zes gewonden bij schietpartij in tuin in Fresno waar 35 toeschouwers naar footballmatch kijken jv

18 november 2019

06u50

Bron: DPA/AFP/BELGA 0 In Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, zijn volgens mediaberichten tien mensen neergeschoten, en daarbij zijn zeker vier mensen omgekomen. Dat melden Amerikaanse media, op basis van de politie van Fresno.

De overlevenden van de schietpartij zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Sommigen vertoeven in een kritieke toestand, anderen zijn kritiek maar stabiel.

In de stad, ten zuidoosten van San Francisco, waren gisteren omstreeks 18.00 uur plaatselijke tijd een familie en vrienden, in totaal zowat 35 mensen, in de tuin aan het kijken naar een footballmatch. De schutter drong binnen in de tuin en opende het vuur.

Drie mannen waren al dood bij aankomst van de hulpdiensten, een vierde overleed in het ziekenhuis. De andere gewonden zouden het incident overleven en herstellen in het ziekenhuis. Alle neergeschoten mensen zijn tussen 25 en 30 jaar oud.

Nog volgens Amerikaanse media is er nog niemand opgepakt. Mogelijk waren er meerdere daders, hij of zij wist(en) te ontkomen. De politie probeert de verdachte(n) te vinden dankzij bewakingscamera’s en navraag bij de buren. Waarmee is gevuurd is nog onduidelijk, net als het motief.

