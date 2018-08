Vier doden en vermiste bij crash toeristenvliegtuigje in Alaska ADN

06 augustus 2018

23u16

Bron: Belga 1 In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuigje neergestort in het nationaal park Denali. Bij de crash kwamen vier personen om, een vijfde is nog vermist. Dat meldt de Amerikaanse National Park Service.

Het gaat om een eenmotorige DHC-2 Beaver van K2 Aviation, een bedrijf dat toeristische vluchten aanbiedt. Het toestel crashte op ruim 20 kilometer van de Denali, met 6.194 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. Aan boord waren één piloot en vier Poolse passagiers.

Na de crash kon de piloot nog een noodoproep doen via een satelliettelefoon. Daarbij gaf hij te kennen dat er gewonden waren, voor de verbinding wegviel. De reddingsdiensten rukten meteen uit, maar hun werk werd gehinderd door het dikke wolkendek en regenval, zegt de NPS.



Uiteindelijk konden de hulpdiensten het vliegtuigwrak terugvinden. Aan boord troffen ze vier lijken aan. De vijfde inzittende is vermist, maar er wordt verondersteld dat ook die overleden is.