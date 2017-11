Vier doden door vervalste alcohol in Hongarije: ook 14-jarige jongen onder slachtoffers ADV

In het noordoosten van Hongarije zijn vier mensen gestorven na het drinken van vervalste alcohol. Twee van de slachtoffers, een 14-jarige jongen en een 68-jarige vrouw, bezweken afgelopen weekend aan vergiftiging, die bijgevoegde methanol had veroorzaakt. De vader en oom van de jongen overleden gisteren in het ziekenhuis van Miskolc, schrijven Hongaarse kranten.

De politie arresteerde twee mannen, die de vervalste alcohol hadden gestookt en verkocht. Het incident deed zich voor in het dorp Damoc, dat slechts 400 inwoners telt, aan het drielandenpunt met Slovakije en Oekraïne, waar de armoede groot is.