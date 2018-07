Vier doden door ongeval met sportvliegtuig in Zwitserland lva

28 juli 2018

00u34

Bron: ANP 1 In Zwitserland zijn vier mensen om het leven gekomen door een ongeval met een sportvliegtuigje.

Het toestel stortte neer in de bergen bij Anniviers in de zuidelijke regio Wallis. De toedracht van het ongeluk is niet bekend, meldt persbureau SDA op basis van de politie. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.