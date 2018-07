Vier doden bij zware crash op Duitse snelweg: zeker 10 voertuigen betrokken mvdb

21 juli 2018

20u40

Bron: ANP 3 Door een ongeval op de snelweg bij het Duitse Heilbronn zijn zaterdag vier mensen om het leven gekomen. Vier anderen raakten zwaargewond. Op de A81 tussen Ahorn en Boxberg in de deelstaat Baden-Württemberg botsten volgens Duitse media zeker tien voertuigen op elkaar.

De oorzaak is vermoedelijk aquaplaning door de zware regenval ten tijde van het ongeval. Ongeveer honderd hulpverleners en onder andere drie traumahelikopters werden ingezet. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Auf der #A81 in Baden-Württemberg sind bei einem schweren Unfall vier Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn gleicht einem Trümmerfeld. https://t.co/MAjrOQ3sCj FrankfurterRundschau(@ fr) link