Vier doden bij steekpartijen in Londen

15u56

Bron: Belga 24 Twitter Volgens Scotland Yard is er geen link tussen de steekpartijen. Tijdens oudejaarsnacht zijn in Londen vier jongemannen gedood bij mesaanvallen. Dat meldt Scotland Yard. In de Britse hoofdstad duiken sinds een aantal maanden meer van zulke feiten op. Tussen de vier moorden lijkt er geen link te zijn: ze gebeurden in het noorden, oosten en zuiden van de stad.

De slachtoffers zijn mannen van 17, 18 en 20 jaar. Een vijfde man, ook rond de twintig jaar, werd eveneens met een mes aangevallen en is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, aldus nog Scotland Yard. Vijf mannen werden al opgepakt in het kader van het onderzoek.

De eerste aanval gebeurde al gisterenmiddag, in een residentiële buurt. De drie andere gebeurden tussen 19.30 uur en 2.30 uur. Geen van de aanvallen deed zich voor in de buurt van een van de uitgaansbuurten van de stad.

Tussen april 2016 en maart 2017 telde de politie in Londen meer dan 12.000 van zulke mesaanvallen, waarbij meer dan 4.000 gewonden vielen. Het gaat om het hoogste aantal aanvallen in de afgelopen vijf jaar. Van begin 2017 tot 22 december vielen er 77 doden, aldus nog Scotland Yard.

In de meeste gevallen hebben deze aanvallen niets te maken met georganiseerde criminaliteit, maar eerder met personen die een mes dragen om zich veilig te voelen of zich stoer voor te doen. Meer en meer minderjarigen hebben een mes op zak in de Britse hoofdstad.

