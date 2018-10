Vier doden bij schietpartij in woning Amsterdam Redactie

01 oktober 2018

08u07

Bron: AD.nl 1 De politie in Amsterdam heeft na een schietpartij in een woning aan de Herculesstraat vier doden aangetroffen. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een familiedrama.

Rond 01.00 uur kwam de melding over het incident binnen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd ingezet.

Meer informatie over de slachtoffers is nog niet bekend. De politie heeft een groot gedeelte van de straat in Amsterdam-Zuid afgezet voor onderzoek.

Politie Amsterdam eo on Twitter Schietincident in een woning aan de Herculesstraat. Rechercheurs en forensisch specialisten doen onderzoek. De straat is afgezet. Meer info volgt pas in een tweede tweet.

