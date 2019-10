Vier doden bij schietpartij in club in New Yorkse wijk Brooklyn TT

12 oktober 2019

14u36

Bron: NBC New York, AP 26 Verschillende mensen zijn neergeschoten bij een incident in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. Dat meldt NBC. Er zijn vier doden gevallen, minstens drie anderen raakten gewond. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De schietpartij vond plaats rond 7 uur vanmorgen lokale tijd (13 uur Belgische tijd) in een private club op Utica Avenue in de wijk Crown Heights, de Triple A Aces-club. De politie werd opgeroepen nadat er schoten waren gehoord, waarna toegesnelde agenten vier overleden personen aantroffen. Het gaat om vier mannen. Volgens NBC zijn er ook vijf gewonden, andere media houden het op drie gewonden.

Over de dader of daders is nog niets bekend, er zijn voorlopig geen arrestaties verricht.

Weldra meer.

Meer over NBC

Brooklyn