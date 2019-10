Vier doden bij schietpartij in bar in Kansas City ADN

06 oktober 2019

11u51

Bron: ANP 0 Een onbekende schutter heeft in een bar in Kansas City een bloedbad aangericht. In totaal zijn negen mensen neergeschoten, van wie er vier zijn overleden, meldt de politie van de Amerikaanse stad.

Over het motief en de identiteit van de schutter is nog niets bekend. Later meer.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. KCKPD(@ KCKPDHQ) link

