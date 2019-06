Vier doden bij schietpartij in Australië, dader opgepakt FVI

04 juni 2019

16u11

Bron: ANP 6 In Darwin, een stad in het noorden van Australië, zijn vier doden gevallen bij een schietpartij in een hotel. De vermoedelijke schutter, een 45-jarige man, is opgepakt. Dat meldt de politie van het Northern Territory, die verder nog laat weten dat de schietpartij niets te maken heeft met terrorisme. Volgens ABC zouden in de stad nog twee andere incidenten gemeld zijn. Om 14 uur Belgische tijd houdt de politie een persconferentie.

ABC had het eerder over vijf doden, maar heeft de balans intussen bijgesteld naar vier. Zeker twee mensen liggen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel.

Getuigen melden aan de nieuwszender dat een man het Palms Hotel is binnengestapt met een geweer en daarmee op de deur van een hotelkamer schoot. Vervolgens vluchtte hij, en ruim een uur bleef hij op de vlucht. In de hele stad werden wegversperringen opgericht.

De politie meldt verschillende incidenten, die zich waarschijnlijk voordeden terwijl de man op de vlucht was. Intussen is er niet langer sprake van een dreiging, aldus de politie. Volgens ABC deed zich even buiten het stadscentrum een ander schietincident voor, waar een man in het hoofd geschoten zou zijn. Op een derde plaats zou een man de keel doorgesneden zijn.