Vier doden bij scheepsramp voor Turkse kust

26 maart 2019

10u14

Voor de kust van Turkije zijn vandaag drie vrouwen en een kind om het leven gekomen toen een boot met vijftien migranten kapseisde. Dat meldt de Turkse kustwacht. De andere elf opvarenden konden gered worden.

De Turkse autoriteiten hebben vijf schepen en een helikopter gestuurd om de Afghaanse en Iraanse migranten te redden in de Egeïsche Zee, voor de kust van Ayvacik, in de provincie Canakkale. De mensen die gered werden, zijn naar het ziekenhuis overgebracht, aldus persagentschap Anadolu. Het is nog niet duidelijk hoe de boot kon zinken.

Ayvacik ligt in de buurt van het Griekse eiland Lesbos en migranten proberen dan ook vaak de oversteek naar Griekenland te maken. In Turkije worden meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen opgevangen uit Syrië, Afghanistan en Irak.