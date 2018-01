Vier doden bij ongeval met vliegtuigje en reddingshelikopter in Duitsland EB

23 januari 2018

14u44

Bron: DPA, Belga 5 In Duitsland zijn vandaag zeker vier mensen omgekomen nadat een reddingshelikopter en een sportvliegtuigje op elkaar waren ingevlogen. Beide toestellen zijn neergestort. Dat meldt de Duitse politie.

Het ongeval gebeurde in Philippsburg nabij Karslruhe, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend.

#Philippsburg bei Karlsruhe: Zusammenstoß Flugzeug und Helikopter. Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vier Todesopfern aus. Nähere Angaben machte sie jedoch nicht. Womöglich handele es sich um einen Rettungshubschrauber https://t.co/gO0iyY0LPI Bettina Erpunkt(@ Taykra) link