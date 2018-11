Vier doden bij liquidatie in Nederlandse stad Enschede Pim Lindeman & Rutger Borgerink

14 november 2018

13u13

Bron: AD.nl 1 Bij een liquidatie zijn gistermiddag in een bedrijfspand in de Oost-Nederlandse stad Enschede vier doden gevallen. Ze zijn door vuurwapengeweld om het leven gekomen. Dat maakte de politie vanmiddag bekend op een persconferentie.

Ook maakte de politie de identiteit van de slachtoffers bekend. Het gaat om een 34-jarige man uit Hengelo, een 43-jarige man uit Enschede, 27-jarige man uit Hengelo en een 62-jarige man uit Arnhem.



Omwonenden meldden eerder dat ze in de nacht van maandag op dinsdag schoten hadden gehoord. Volgens de politie zijn de liquidaties echter dinsdagmiddag gepleegd.



Hennep

Karlijn Baalman, politiechef van het district Twente, trapte de persconferentie vandaag af. “Het was een zware dag voor de politie.” Volgens Baalman kwam de eerste melding over twee dode personen, wier levenloze lichamen direct werden aangetroffen. Tijdens het onderzoek zijn op een andere plek in het pand een derde en vierde slachtoffer gevonden. De officier van Justitie Vincent Smink gaf aan dat het pand bij de autoriteiten bekend was. “In juni is bij een controle 17 kilo hennep (cannabis) gevonden. Er zijn toen twee arrestaties verricht, die personen zijn nu slachtoffers."

Burgemeester Onno van Veldhuizen noemde de liquidaties een ‘heftig incident’. “We moeten het allemaal een plaats geven, ikzelf ook. Dat er vier mensen zijn gevonden, is echt afschuwelijk. Ik hoop het nooit meer mee te maken. Dit raakt de mensen diep.”

Van Veldhuizen gaf aan dat hij het bedrijfspand waar de liquidaties zijn gepleegd in juni wilde sluiten. ”Maar dat kon niet. De openbare orde was niet ernstig genoeg geschonden.” Wel werd er volgens de burgemeester een waarschuwingsbrief gestuurd.