Vier doden bij helikoptercrash in Portugal

16 december 2018

01u27

Bron: Reuters 0 In bergachtig gebied in de buurt van Porto in Portugal is zaterdag een traumahelikopter neergestort. Alle vier inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat melden het INEM, het Portugees Nationaal Instituut voor Medische Noodgevallen, en de lokale media.

Aan boord van de helikopter waren twee piloten, een verpleegkundige en een dokter.

Na een urenlange zoekactie waarbij zo’n tweehonderd hulpverleners betrokken waren, werd het toestel zaterdagnacht gevonden in de bergen bij de stad Valongo, zo’n twintig kilometer ten oosten van Porto.

De helikopter had zaterdagmiddag een 76-jarige man met hartklachten naar een ziekenhuis in Porto gevlogen. Op de terugweg naar de basis in het noordoostelijk gelegen Macedo de Cavaleiros, viel rond half zeven lokale tijd het radiocontact weg. Vermoedelijk is het toestel in slecht weer terechtgekomen.