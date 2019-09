Vier doden bij gezinsdrama Dordrecht: schutter is agent Victor Schildkamp Sebastiaan Quekel Marjolein Groenendijk Robin Nanninga

09 september 2019

20u05

Bron: AD.nl 246 UPDATE Bij een gezinsdrama in de Nederlandse stad Dordrecht zijn vanavond drie mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen van acht en twaalf jaar en de ex-vriendin van de dader. De vermoedelijke schutter Wendell C. is een 35-jarige politieagent. Hij is ook overleden. De politie gaat uit van een familiedrama.

De man en vrouw van het gezin zouden al langere tijd ruzie hebben en in scheiding liggen. Toch leefden ze nog samen, weten buurtbewoners te vertellen. De burgemeester van Dordrecht spreekt van een ‘zeer heftig incident’ en is in de straat poolshoogte komen nemen.

Het drama in een rijhuis in de wijk Sterrenburg gebeurde iets na zes uur. Een half uur later kwamen de hulpdiensten massaal ter plekke. Twee traumahelikopters, verschillende ambulances en zeker vijftien politiewagens kwamen ter plaatse. Een groot deel van de buurt werd afgezet door de politie.

Buren uit de straat staan snikkend voor de deur. Wouter Kolff, burgemeester van de Zuid-Hollandse stad, heeft op Twitter laten weten ‘zeer geraakt’ te zijn door het incident en enorm mee te leven met alle betrokkenen. Hij spreekt van een ‘zeer heftig’ incident. Hij is inmiddels in de wijk ter plaatse.

“Ik ben hier om met buurtbewoners te praten. Daar gaat mijn aandacht naar uit.” Op de vraag of het om een agent gaat, zegt hij: “Het is niet aan mij om daar over te speculeren.”

Plaatselijk politicus Alexander Jansen (PvdA), was net op weg naar een fractievergadering toen ze zijn straat met linten wilden afzetten. “Ik zag een enorme uitruk van hulpdiensten”, vertelt hij. “Ik kon nog net op tijd de straat uitkomen. Inmiddels staat de hele wijk vol met hulpverleners en kunnen buurtbewoners geen kant meer op.” Volgens het raadslid zijn er in totaal vijftien politiewagens, twee ambulances, een traumahelikopter en agenten op motoren uitgerukt. “Ook is de hele straat uitgelopen. Tientallen buurtbewoners liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.”



Jansen is verrast door het heftige incident. “Het gaat hier om een hele rustige wijk. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Bij mij zijn geen problemen met de veiligheid bekend. Ik ben benieuwd wat erachter schuilt.”

“Altijd lief voor zijn kinderen”

Nabestaanden van Wendell C. zijn met stomheid geslagen, zo laat een familielid weten. Er waren volgens hem geen aanwijzingen dat het slecht met hem zou gaan. “Hij was een hele rustige, lieve man die altijd lief was voor zijn kinderen”, klinkt het.

“Hoe het zo uit de hand kon lopen is voor ons ook een belangrijke vraag. Ik heb er geen antwoord op. Hij was geen agressief persoon. Het is zo triest. Niemand hier kan het geloven.”

