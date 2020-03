Vier doden bij familiedrama in huis op 10 kilometer van Belgische grens, politie stuurt burgernetmelding uit om vader te vinden HR RL IB

30 maart 2020

01u03

Bron: ANP, Algemeen Dagblad, BN/DeStem 296 UPDATE De vier overleden mensen die zaterdagavond dood zijn gevonden in een woning aan de Dasseburcht in het Nederlandse Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn de bewoners van het pand. Het gaat om een oma, een moeder en twee jonge kinderen. Er is mogelijk sprake van een misdrijf. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd om de 33-jarige vader van het gezin te lokaliseren.

“Uit onderzoek is gebleken dat de vader van het gezin zaterdag 27 maart rond 17:30 uur is gezien in de omgeving van een supermarkt gelegen aan het Van Bergenplein. De man is rond dat tijdstip ook lopend te zien op camerabeelden van een snackbar gelegen aan datzelfde plein”, aldus de politie.

De politie denkt dat de man van de Dasseburcht waar zijn familieleden dood zijn aangetroffen, naar deze locatie is gegaan. Mensen die beveiligingscamera’s in deze buurt hebben, worden opgeroepen gemaakte opnamen te bekijken. De politie hoopt meer beelden van de 33-jarige man te krijgen, zodat is te achterhalen welke route hij heeft afgelegd.

Onderzoek

Bij het grootschalig onderzoek naar de zaak zijn inmiddels 15 rechercheurs betrokken. Forensische opsporing deed zaterdagnacht al sporenonderzoek, terwijl de tactische recherche zondag een buurtonderzoek gedaan heeft.

Ook is er een team opgeroepen om de hulpverleners te helpen met de verwerking van de emoties. “Heftige incidenten hebben ook een grote impact op politiemensen en andere hulpverleners”, aldus de woordvoerster.

Dit is een drama dat alleen verliezers kent Burgemeester Miranda de Vries van de gemeente Etten-Leur

Burgemeester Miranda de Vries van de gemeente Etten-Leur betuigt op Twitter haar medeleven. Daar spreekt zij van “afschuwelijk nieuws”. “Wat er ook is gebeurd, wat de oorzaak ook is. Dit is een drama dat alleen verliezers kent. Het is ongelofelijk verdrietig”, laat De Vries weten in een interview met lokaal dagblad BN/DeStem.

Omwonenden worden door de politie opgeroepen om contact op te nemen met de politie mochten zij relevante informatie hebben.

Buurtbewoners reageren geschokt op drama in de Dasseburcht. “Wie? Toch niet de kinderen”, vraagt een overbuurvrouw geschrokken. “Ik zie ze altijd spelen.”