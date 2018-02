Vier doden bij explosie in chemische fabriek in China KVDS

04 februari 2018

06u35

Bron: Belga 0 Bij een explosie in een Chemische fabriek in het oosten van China zijn vier mensen omgekomen. Dat bericht het Chinese persagentschap Xinhua. Er vielen ook zes gewonden.

Het ongeluk gebeurde gisteravond in het bedrijf Jinshan, gelegen in de industriezone van Linshu County, in de oostelijke provincie Shandong. De politie heeft de eigenaar van de fabriek opgepakt en voert een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.