Vier doden bij bomaanslag politiebureau in Colombia Jolien Meremans

27 januari 2018

19u14

Bron: ANP 0 Bij een bomaanslag op een politiebureau in de Colombiaanse havenstad Barranquilla zijn vier agenten om het leven gekomen. Het explosief werd vermoedelijk vanop een afstand tot ontploffing gebracht. Het is niet onwaarschijnlijk dat een drugsbende verantwoordelijk is voor de aanslag.

In Barranquilla, een havenstad in het noorden van Colombia, zijn vier agenten om het leven gekomen bij een boomaanslag. De aanslag gebeurde daar op het lokale politiebureau. De daders brachten het explosief vermoedelijk vanop een afstand tot ontploffing tijdens de wisseling van de wacht op het bureau.

De Colombiaanse krant El Pais sprak van zeventien gewonden. Drie mensen waren er zo ernstig aan toe dat ze ter plaatse overleden. Volgens andere bronnen liepen zeker dertig mensen letsels op.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos veroordeelde de laffe aanslag op Twitter: "We zullen niet rusten voordat we de daders te pakken hebben''. Er is een verdachte aangehouden. Mogelijk was de explosie een afleidingsmanoeuvre want vrijwel op hetzelfde ogenblik werd in de stad een overval gepleegd op een geldtransport.

Repudio total al cobarde atentado contra estación de @PoliciaBquilla. No

descansaremos hasta dar con los responsables. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas y heridos. Juan Manuel Santos(@ JuanManSantos) link

Burgemeester Alejandro Char sprak het vermoeden uit dat een drugsbende verantwoordelijk is voor de aanslag. De politie is de afgelopen weken hard opgetreden tegen criminele bendes.