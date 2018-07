Vier doden bij bergongevallen in Frankrijk sam

29 juli 2018



Bron: belga 0 Bij drie verschillende ongevallen in de Franse departementen Hautes-Alpes en Haute-Savoie zijn een Italiaanse klimmer en drie Franse alpinisten omgekomen.

Een veertiger uit Milaan stief na een val tijdens een beklimming in het Écrinsmassief, op een hoogte van 3.000 meter. De politie verhoort getuigen om de exacte oorzaak van het drama te achterhalen. De man was in het gezelschap van twee vrienden, ook Italianen.

Het tweede ongeval gebeurde op het Mont Blancmassief, waar een Franse alpinist een dodelijke val maakte. Zijn medeklimmer verkeert in shock. Het onderzoek is in handen van de gendarmerie van Chamonix.

Bij een derde ongeval kwamen twee Franse vrouwen van 48 en 54 om het leven. Zij waren met een 32-jarige gids onderweg naar de Brèche de la Meije, een top van 3.300 meter. Het drietal zou bij de val aan elkaar vastgehangen hebben met een koord, met de gids op kop. Die man ligt in het ziekenhuis van Grenoble.