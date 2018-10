Vier doden bij aan IS toegeschreven aanval in Libië KVE

29 oktober 2018

16u07

Bron: Belga 2 In het centrum van Libië zijn minstens vier mensen, onder wie drie burgers, gedood en acht anderen ontvoerd bij een aanval die aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) wordt toegeschreven. Dat meldden de lokale autoriteiten.

De aanval gebeurde in de plaats Fuqaha, in de regio Al Jufrah. Volgens lokaal gemeenteraadslid Abdellatif Jalala kwamen drie jongeren en een politieagent om het leven. De aanvallers ontvoerden daarna minstens acht mensen, met wie ze in de meer zuidelijk gelegen Harouj-bergen vluchtten. Die zijn volgens Jalala moeilijk toegankelijk.

Ismail al-Sharif, vertegenwoordiger in het provinciaal bestuur, spreekt dan weer van vijf burgerdoden. Volgens hem werden ze onthoofd door leden van IS, die met maar liefst 25 voertuigen hadden aangevallen. De jihadisten staken ook enkele politieposten en overheidsgebouwen in brand, klinkt het.

Volgens zowel Jalala als al-Sharif gaat het waarschijnlijk om vergeldingsaanvallen na de arrestatie enkele weken geleden van IS-leden in het dorp.

De regio Al Jufrah wordt sinds ongeveer een jaar gecontroleerd door het Libische Nationaal Leger (LNA) onder bevel van Khalifa Haftar. De maarschalk, gebaseerd in Benghazi, steunt een parallelle regering in de havenstad Tobroek die het gezag van de door de Verenigde Naties gesteunde eenheidsregering in Tripoli niet erkent.

