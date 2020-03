Vier doden aangetroffen in huis op tien kilometer van Belgische grens HR

28 maart 2020

22u47

Bron: ANP, Algemeen Dagblad 2 Nederland In Etten-Leur, een Nederlands dorpje op amper 10 kilometer van de grens met ons land, zijn zaterdagavond vier dode mensen gevonden. Volgens de politie gaat het mogelijk om een misdrijf.

De vier lichamen werden aangetroffen in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur (Noord-Brabant). Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de bewoners van het huis. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. De politie was om 18.10 uur in de woning gaan kijken. "Dat was direct nadat er bij ons een melding was binnengekomen", aldus een politiewoordvoerster.

Zij kon nog niet zeggen hoe lang het onderzoek in en rond de woning gaat duren en wanneer er iets kan worden bekendgemaakt over de doodsoorzaak. "Het onderzoek is in volle gang", meldde ze. Onder meer de forensische opsporing is aanwezig.

Burgemeester Miranda de Vries van de gemeente Etten-Leur sprak op Twitter van "afschuwelijk nieuws". "Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden."

