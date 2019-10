Vier daklozen doodgeslagen op straat in New York terwijl ze lagen te slapen, vijfde kritiek Buitenlandredactie

05 oktober 2019

15u27

Bron: AD.nl 0 In New York zijn vier daklozen op straat doodgeslagen terwijl ze lagen te slapen. Een vijfde ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Dat heeft de New Yorkse politie bekendgemaakt.

Volgens de politie zijn de daklozen aangevallen door een 24-jarige man met een metalen voorwerp, waarschijnlijk een honkbalknuppel. De twintiger is opgepakt en zit vast. Ook het slagwapen is gevonden. Volgens Amerikaanse media gaan de speurders ervan uit dat de vermoedelijke aanvaller ook dakloos is.

De aanval vond plaats in de wijk Chinatown, op de grens met de Lower East Side. De politie werd gewaarschuwd door iemand die zag dat een man op straat lag met ernstige verwondingen aan zijn hoofd. Kort daarop ontdekte de politie een tweede slachtoffer in dezelfde straat, en even verderop nog drie. Volgens een politiewoordvoerder is het niet duidelijk of er nog meer slachtoffers zijn. Er is nog geen motief bekend voor de daad.

Sporen

Zaterdagochtend (lokale tijd) was de politie nog bezig met sporenonderzoek op de plaatsen waar de misdrijven zijn gepleegd.

De eerste slachtoffers werden zaterdagnacht rond 2 uur plaatselijke tijd aangetroffen, toen het lichaam van een man en een gewonde 49-jarige man in of nabij een gebouw in Chinatown op Manhattan werden gevonden. De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht en verkeert volgens de Amerikaanse politie in kritieke toestand.