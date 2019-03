Vier dagen oude baby begraven in armen van moeder na tragisch ongeluk tijdens borstvoeding Leon van Wijk

31 maart 2019

01u34

Bron: AD.nl 0 In Ierland is gisteren een vier dagen oude baby begraven in de armen van zijn moeder. Het tweetal stierf vorige week in het ziekenhuis van Cork, vermoedelijk doordat de moeder tijdens het voeden een epileptische aanval kreeg en met haar kleintje op de grond viel. Ze waken voortaan over hun familie, zei de verscheurde vader en weduwnaar bij de uitvaart “Ze zijn nu onze speciale engeltjes.”

De 36-jarige Marie Downey beviel vorige week van haar derde kindje Darragh, schrijft de Irish Times. Toen het ventje vier dagen oud was, werd de vrouw vermoedelijk onwel nadat ze uit bed kwam. Mogelijk gebeurde dat terwijl ze haar baby borstvoeding gaf. Ze werd dood aangetroffen op de vloer, bovenop haar kindje. Hij werd nog gereanimeerd en kunstmatig in leven gehouden, maar stierf een dag later.



“Marie was een mooi mens, van binnen en van buiten”, zei haar man Kieran Downey vandaag op de uitvaart. “Ze had een hart van goud. Ze zette ons altijd op de eerste plaats. Wij waren haar leven en zij dat van ons. Zij en Darragh zijn nu onze speciale engeltjes.”

We zullen altijd van jou en Darragh houden. Kieran Downey

De man vertelde over de eerste dans op hun bruiloft, waarbij het lied We’ve only just begun (vertaald: we zijn pas net begonnen) van de Carpenters werd gedraaid.



“En ja, wij waren ook pas net begonnen”, zei hij over de toekomst die hij met haar voor zich had gezien. De man kreeg een staande ovatie van de aanwezigen. “We zullen altijd van jou en Darragh houden.”

Teddybeer

Bij de kist van Marie lag onder meer sportkleding, omdat ze dol was op sport. Net als op winkelen, overigens; daarom lag op het altaar ook een van haar vele handtassen.



Op een ingelijste foto stond de eerste ontmoeting van baby Darragh met zijn grote broers James en Sean. James bracht twee roze teddyberen naar het altaar, een geschenk van hemzelf en zijn broer. Hij zette die bij een beer van Darragh, om te laten zien dat hun band eeuwig zal blijven bestaan.



Het Cork University Maternity Hospital onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd met de moeder en haar zoon. Daarnaast komt er een onafhankelijk onderzoek, liet de minister van Gezondheid deze week weten.