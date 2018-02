Vier dagen na haar man bezwijkt ook Ellie (29) aan haar verwondingen na helikoptercrash boven Grand Canyon IVI

26 februari 2018

23u03

Bron: Daily Mail 0 De helikoptercrash boven de Grand Canyon, zestien dagen geleden, heeft een vijfde slachtoffer geëist. De 29-jarige Ellie Udall is vier dagen na haar man Jonathan (31) overleden. Het pasgetrouwde Britse koppel was op huwelijksreis toen het toestel crashte.

Ellie Udall was er nog in geslaagd om uit het wrak van het gecrashte toestel te kruipen. Het duurde acht uur alvorens de hulpdiensten haar man konden bevrijden uit de helikopter. Vier dagen geleden is Jonathan in het ziekenhuis overleden, vandaag is ook Ellie gestorven.

De crash eiste ook al het leven aan drie anderen. Jason Hill (32), zijn broer Stuart (30) en diens vriendin Becky Dobson (27) kwamen ter plekke om het leven. De drie Britten, vrienden van het pasgetrouwde koppel, vierden in Las Vegas de dertigste verjaardag van Stuart.

De piloot, Scott Booth, en een zesde passagier, Jennifer Barham, liggen nog steeds in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.