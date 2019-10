Vier crewleden met samen 20.000 euro cash op zak aangehouden op luchthaven Miami jv

23 oktober 2019

13u02

Bron: CNN 0 Vier personeelsleden van American Airlines zijn maandag aangehouden op de internationale luchthaven van Miami op verdenking van witwaspraktijken. Samen hadden de steward en drie stewardessen meer dan 20.000 euro cash op zak.

De vier crewleden van American Airlines werden maandag onderworpen aan een routinecontrole van de douane. Steward Carlos Alberto Munoz-Moyano had er een vlucht vanuit Chili opzitten en beweerde eerst dat hij 100 dollar bij zich had. Daar maakte hij nadien 9.000 dollar van, zo’n 8.100 euro. Dat alarmeerde de agent, die vervolgens zijn collega’s waarschuwde.

Ze vonden nog drie stewardessen die probeerden hoge sommen geld in te voeren in de VS. Geen van de vier had daarvoor een licentie. Miaria Delpilar Roman-Strick had 7.300 dollar bij zich en Maria Isabel Wilson-Ossandon 6.371 dollar. Alles samen ging het dus om 22.671 dollar of 20.395 euro. Het politieverslag vermeldt niet of ook Maria Beatriz Pasten-Cuzmar geld op zak had, noch wat haar rol zou zijn geweest. Maar de vier werden aangehouden op beschuldiging van witwassen van geld.