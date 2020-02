Vier Chinese hackers aangeklaagd voor datalek Equifax YV

10 februari 2020

17u07

Bron: Belga, NYT 0 In de Verenigde Staten zijn vier Chinese hackers aangeklaagd in verband met het datalek bij het kredietbureau Equifax in 2017. Dat heeft minister van Justitie William Barr maandag op een persconferentie bekendgemaakt. Gevoelige data van bijna 145 miljoen Amerikanen werd toen gestolen.

De vier hackers zijn leden van het Chinese leger. Het betrof “een van de grootste datalekken uit de geschiedenis”, zei Barr. Sinds begin september 2017 waren er in de VS alleen al ongeveer 145 miljoen slachtoffers.

De hackers hebben onder meer toegang gekregen tot bijna 146 miljoen socialezekerheidsnummers. Ze verkregen ook nummers van rijbewijzen, adressen, minstens 147 miljoen namen en geboortedata, en 209 miljoen nummers van kredietkaarten en hun vervaldata.

Economische waarde

Het is data die gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot andere gegevens zoals medische dossiers of bankaccounts. “De gegevens hebben economische waarde en kan China helpen bij het maken van artificiële intelligentie”, zei Barr tijdens de persconferentie.

De hackers waren al in mei 2017 binnengedrongen in het netwerk van Equifax en konden 76 dagen lang hun ding doen. Eind juli rook het bedrijf onraad en begin augustus contacteerde het de FBI. Maar het bedrijf verwittigde het publiek pas in september. Het lek lokte een debat uit over de rol die kredietbureaus spelen in het verstrekken van leningen.