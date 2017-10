Vier burgers en politieagent gedood bij protesten in Goma 12u02

Bron: Belga 0 AFP In de stad Goma werden vandaag vier burgers en een politieagent gedood. Dat gebeurde bij een betoging in het oosten van de Democratische Republiek Congo waartoe burgerorganisaties hadden opgeroepen, tegen president Joseph Kabila.

"Kabila zal 80 miljoen Congolezen moeten vermoorden als hij na december 2017 aan de macht wil blijven. Het verzet in Goma is begonnen", schreef de jongerenbeweging Lucha (Lutte pour la Changement) op Twitter.

#RDC A l'appel de la société civile, journée ville morte à #Goma "pour offrir au Président #Kabila la dernière chance de démissionner" pic.twitter.com/9yX7VrQQ9P Ikiriho(@ Ikiriho) link

Congo wordt geteisterd door een diepe politieke crisis omdat president Kabila nog altijd aan de macht is, terwijl zijn mandaat al sinds eind december 2016 afgelopen is. De grondwet verbiedt hem om zich opnieuw kandidaat te stellen, en Kabila weigerde nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Een politiek akkoord dat er na bemiddeling van de Congolese bisschoppen kwam voorzag in verkiezingen eind 2017, maar eerder deze maand stelde de kiescommissie dat die ten vroegste begin 2019 zullen plaatsvinden.

De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, riep Kinshasa vrijdag op om nog in 2018 verkiezingen te organiseren, een voorstel dat door Lucha werd afgewezen. "Wij volgen de logica van verkiezingen in 2018 niet. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn! Verkiezingen in 2017 of een overgangsfase zonder Kabila! ", schreef Fred Bauma, een van de leiders van Lucha op Twitter.

REUTERS De betogers protesteerden tegen president van de Democratische Republiek Joseph Kabila.