Vier burgerdoden bij nieuwe luchtaanvallen op Oost-Ghouta

kv

06 april 2018

17u20

Bron: Belga

0

Bij nieuwe luchtaanvallen op de laatste stad in Oost-Goutha die nog in handen van rebellen is, zijn volgens waarnemers vier burgers gedood. Boven de stad Douma werden minstens twaalf aanvalsvluchten uitgevoerd, vermoedelijk door Russische gevechtsvliegtuigen, zei het Syrische Observatorium voor Mensenrechten vandaag. Vijfentwintig mensen zouden gewond geraakt zijn.