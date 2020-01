Vier Braziliaanse broertjes verliezen beide ouders bij zwaar verkeersongeval in Australië jv

16 januari 2020

11u40

Australiërs doneren massaal geld voor de strijd tegen de zware bosbranden in hun land, maar tonen ook nog eens hun goed hart voor de nabestaanden van een andere tragedie. Een verkeersongeval zondag bij Margaret River in de staat West-Australië kostte het leven aan beide ouders van een Braziliaans gezin. Vier broertjes, onder wie een pasgeboren baby, zijn in één klap wees.

Het gezin is afkomstig uit Brazilië maar woont in Perth. Zondag ging hun wagen na een daguitstap naar Margaret River over de kop op de snelweg in Binningup. Eduardo Hernandes Pereira Rodrigues (41) en Danielle Bileski de Mello Pimental (37) lieten daarbij het leven. Drie van hun kinderen raakten zwaargewond: Rafael (een baby van drie maanden), Anthony (3) en Andre (6). Zij verblijven in het Kinderziekenhuis van Perth. Hun toestand is stabiel.

De grootouders van de kinderen (67 en 69 jaar oud) zaten eveneens in de auto tijdens het ongeluk. Ook zij moesten worden overgebracht naar het hospitaal met niet-levensbedreigende verwondingen. De vierde zoon van het Braziliaanse koppel, de 15-jarige Joao Miguel, was niet betrokken bij de crash.

Vrienden als getuigen

Vrienden van de familie zagen het dramatische ongeval gebeuren. “Ik zag in de spiegel een auto aankomen, maar dacht er niet aan dat zij het waren”, getuigde Mariana Queiroz achteraf. Het zesjarige zoontje was volgens haar maar aan het schreeuwen: “Mijn mama is dood, mijn mama is dood”.

Er werd een GoFundMe-pagina opgezet met als doel 200.000 AUD (125.000 euro) in te zamelen. Met 65.000 euro op de teller is meer dan de helft daarvan al binnen. De donaties komen vooral uit West-Australië, maar ook uit de rest van het uitgestrekte land.