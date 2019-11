Vier Belgische Syriëstrijders in Turkse gevangenissen Redactie

12 november 2019

16u44

Bron: Belga 1 Er bevinden zich momenteel vier Belgische Syriëstrijders in Turkse gevangenissen. Voor één van hen heeft het federaal parket de uitlevering gevraagd. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vandaag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Turkije is gisteren begonnen met het uitzetten van buitenlandse IS-strijders naar hun vaderland. Een Amerikaanse jihadi is al teruggestuurd, binnenkort volgen 24 anderen, onder wie elf Fransen, tien Duitsers, twee Ieren en een Deen. “Geen nood om alle richtingen uit te rennen: we gaan de IS-leden naar u terugsturen. Ze zijn van u, doe ermee wat u wil”, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu vorige week over de repatriëringen.

In de Turkse gevangenissen zitten honderden Syriëstrijders met een buitenlandse nationaliteit gevangen. Turkije krijgt internationaal veel kritiek vanwege de inval die het vorige maand deed in het noorden van Syrië.

Door die inval is de veiligheid in de door de Koerden bewaakte kampen onder druk komen te staan. De Belgische regering blijft tegen de actieve repatriëring van Syriëstrijders. België blijft pleiten voor een berechting in de regio zelf. Het overleg met andere Europese landen hierover blijft lopen, zei minister Reynders.

Ecolo-Groen vindt dat ons land de Syriëstrijders wél moet terughalen, uit veiligheidsoverwegingen, voor ze vrij in de natuur rondlopen. “Berechting ter plaatse is op korte termijn niet mogelijk”, zei Wouter De Vriendt.

Wat de kinderen van IS-strijders betreft, blijft De Belgische regering bij het standpunt dat kinderen onder de tien jaar kunnen terugkeren. Voor kinderen ouder dan tien jaar wordt geval per geval bekeken.

De groenen vinden dat ons land de morele plicht heeft om de kinderen terug te halen. N-VA-fractieleider Peter De Roover zei dat het niet vanzelfsprekend is om uit te maken welke van de kinderen de Belgische nationaliteit hebben. Kamerlid Georges Dallemagne (cdH) wees er op dat de Koerden niet willen dat de kinderen van hun moeder gescheiden worden, terwijl ons land niet wil dat de moeders terugkeren.

Eind vorige maand besliste de Brusselse kortgedingrechter dat België een Syriëstrijdster en haar twee kinderen binnen de 75 dagen moet repatriëren. De Belgische regering zal die beslissing aanvechten van zodra ze is betekend, zei minister Reynders.

Ons land heeft geen militaire of diplomatieke aanwezigheid in Syrië. Volgens minister Reynders is een eventuele operatie daarom enkel mogelijk in samenwerking met andere landen.

De hele kwestie zal besproken worden op een bijeenkomst nu donderdag in Washington van de zogenaamde brede coalitie tegen IS. Minister Reynders zal ons land op die bijeenkomst vertegenwoordigen.