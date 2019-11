Vier Belgische Syriëstrijders in Turkse gevangenissen Redactie

12 november 2019

16u44

Bron: Belga 0 Er bevinden zich momenteel vier Belgische Syriëstrijders in Turkse gevangenissen. Voor één van hen heeft het federaal parket de uitlevering gevraagd. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vandaag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Turkije is gisteren begonnen met het uitzetten van buitenlandse IS-strijders naar hun vaderland. Een Amerikaanse jihadi is al teruggestuurd, binnenkort volgen 24 anderen, onder wie elf Fransen, tien Duitsers, twee Ieren en een Deen. “Geen nood om alle richtingen uit te rennen: we gaan de IS-leden naar u terugsturen. Ze zijn van u, doe ermee wat u wil”, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu vorige week over de repatriëringen.



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dan weer dat zijn land 287 personen heeft opgepakt die ontsnapt waren uit gevangenissen voor IS-strijders na de start van het Turkse offensief.