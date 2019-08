Vier Belgen met verzwaarde handschoenen opgepakt in Enschede mvdb

22 augustus 2019

21u54

Bron: ANP - VRT 0 De politie heeft in de Oost-Nederlandse Enschede vijf mannen opgepakt, die onder meer verzwaarde handschoenen en een honkbalknuppel bij zich hadden. In het stadion speelt AZ Alkmaar tegen Royal Antwerp FC voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. Antwerp-supporters zijn niet welkom. Omdat de burgemeester een noodbevel heeft ingesteld, voert de politie veel controles uit op mensen en auto's om de orde te kunnen handhaven.

Vier van de opgepakte mannen zijn “Belgen”, luidt de berichtgeving van Politie Enschede. Of de vier Antwerp-hooligans zijn, is nog niet bevestigd. In hun auto lagen handschoenen die waren verzwaard met zand. Ze werden opgepakt aan een parking op zo’n vier kilometer van het stadion. De vijfde persoon werd aangehouden in de buurt van het voetbalstadion zelf, hij had een basebalknuppel bij zich.

Antwerp zou Antwerp niet zijn als supporters alles in het werk stelden om het noodbevel te omzeilen. Zoals supporter François die zijn verhaal deed aan VRT-journaliste Inge Van Meensel. Hij en zijn vrienden huurden een busje (met Nederlandse nummerplaat?) en waren binnendoor gereden. Zoals verwacht hielden agenten op toegangswegen alle voertuigen met Belgische kenteken tegen. François leerde het repertoire van de bluegrass-groep (bluegrass is een muziekgenre met vooral banjo, red.) Hillbilly Moonshiners kennen om niet door de mand te vallen. Die groep is een van de acts van het groot muziekevenenement in de binnenstad van Enschede. De controlerende agent ging nog even mee in het verhaal dat ze bluegrass-fans waren, totdat hij een telefoon nam van een van de inzittenden en op foto's van Antwerp stootte.

Na twee waarschuwingen zou een derde overtreding van de noodwet leiden tot een nachtje cel. François had dit er wel voor over, verklaarde hij aan Van Meensel, maar enkele van zijn vrienden niet. De groep heeft dan maar een café buiten Enschede opgezocht om daar de wedstrijd te volgen.