Vier bavianen ontsnappen uit labo en geven werknemers een workout TK

17 april 2018

16u55

Bron: Washington Post 0

Als je meer dan 2.500 dieren in je gebouw hebt, is de kans groot dat er ooit eens iets mis loopt. Zo konden gisteren vier bavianen, die gebruikt worden bij de ontwikkeling van vaccins en medicijnen, ontsnappen uit het Texas Biomedical Research Institute. Ze gebruikten een ton waarmee ze mogen spelen als opstapje en klommen zo over het hek. Eentje keerde bang op zijn stappen terug, maar de andere drie renden vrolijk de weg op. Ze konden allemaal binnen de 30 minuten weer gevangen worden, maar niet voor ze de werknemers een flinke workout gaven.