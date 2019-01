Vier Amerikaanse soldaten gedood bij zelfmoordaanslag Syrische stad Manbij, IS eist aanval op TT

16 januari 2019

15u11

Bron: Reuters 0 Bij de zware bomaanslag in de Syrische stad Manbij zijn ook vier Amerikaanse soldaten om het leven gekomen. Drie andere soldaten raakten gewond bij de zelfmoordaanslag, die door terreurgroep Islamitische Staat werd opgeëist. In totaal vielen er minstens vijftien doden, waaronder negen burgers en vijf Arabisch-Koerdische militieleden.

President Donald Trump zou al zijn gebrieft over de slachtoffers.

De bomaanslag, waarschijnlijk een zelfmoordaanslag, gebeurde op een drukke markt in de door Koerden gecontroleerde stad Manbij in het noorden van Syrië. De explosie zou zijn gebeurd op het moment dat een militie van de Syrische rebellen, gesteund door de VS, voorbij een café reed. Er vielen zeker vijftien doden. Bij de explosie zijn ook minstens negen burgers en vijf leden van een Arabisch-Koerdische militie om het leven gekomen, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR). De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op via zijn propagandakanaal Amaq en sprak van een zelfmoordaanslag.

Amerikaanse reddingshelikopters kwamen ter plaatse. Manbij behoort tot de gebieden in Noord-Syrië die door de Koerdische militie YPG worden gecontroleerd. Die steunt in Syrië de coalitie in de strijd tegen de Islamitische Staat. De VS hebben in de regio eigen grondtroepen.

Turkije had in december met een aanval op de Koerdische gebieden in Noord-Syrië gedreigd. De regering in Ankara ziet in de YPG een terreurorganisatie en zet het leger tegen hen in.

U.S. service members were killed during an explosion while conducting a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time. OIR Spokesperson(@ OIRSpox) link

Update: #USA Blackhawks are landing next to targeted site in #Manbij

US Service men were injured. An US patrol was near the targeted restaurant - according to locals some were enjoying a meal inside the restaurant pic.twitter.com/AIM6lgcuwa Rojava News(@ Rojava_News_) link

US helicopters seen coming in to land near the explosion site in #Manbij.



(Via @Rojava_News_) pic.twitter.com/KRXOWFN6oc Jake Hanrahan(@ Jake_Hanrahan) link

U.S. helicopter in Manbij East of Aleppo https://t.co/27ci3DeA8z pic.twitter.com/IvodqoD1Vw via @MGhorab3 #Syria Liveuamap MiddleEast(@ lummideast) link