Vier agenten waren te bang om school te betreden tijdens schietpartij in Florida MV

24 februari 2018

15u19

Bron: CNN, nieuwsblad, de volkskrant 3 Niet een, maar vier gewapende agenten die aanwezig waren bij het bloedbad op de middelbare school in Florida, grepen niet in toen de schutter op de scholieren schoot.

Wanneer de agenten van het stadje Coral Springs op 14 februari toekwamen bij de Marjory Stoneman Douglas-school in Parkland waar Nikolas Cruz net 17 slachtoffers had gemaakt, bleef niet alleen de 'school resource agent' Scot Peterson verstijfd toekijken, nog drie andere gewapende agenten van Broward County hadden dekking gezocht achter hun wagens.

De agenten van Coral Springs namen dan maar zelf het voortouw en gingen opzoek naar Cruz. Het gedrag van de agenten viel niet in goede aarde bij de Coral Springs-burgemeester Mike Goodrum. Volgens CNN sprak hij dan ook Broward County-commissaris Scot Israel hierop aan tijdens een herdenking voor de slachtoffers.

Steken laten vallen

Maar dit is niet de eerste keer dat de politie een steek laat vallen in deze zaak. Vorige week werd al duidelijk dat de FBI al lang voor het bloedbad op de hoogte was van de plannen van de schutter Nikolas Cruz, ze konden hem alleen niet opsporen. "Ik zal een professionele schoolschutter worden", schreef hij vorig jaar nog onder de video van een blogger, die toen meteen contact opnam met de FBI.

Sheriff Israel is niet te spreken over de houding van de agent die sinds 2009 op de school werkt. "Hij had naar binnen moeten gaan, de schutter moeten confronteren en hem moeten doden." De agent ging na een loopbaan van dertig jaar bij de politie met pensioen.

"Geen woorden voor"

"Er zijn hier geen woorden voor. Families hebben hun kinderen verloren. Wij hebben leraren verloren. Ik ben naar begrafenissen geweest, naar de huizen van de slachtoffers, naar wakes. Hier zijn echt helemaal geen woorden voor." De enige reactie die Israel dan ook had over het moment waarop hij de video zag waarin de agent vier minuten buiten wacht is "mijn maag rolde om".

Die video was dan ook meteen reden genoeg om de agent te schorsen. "De agent arriveerde aan de westkant van gebouw 12, nam zijn positie in, maar ging nooit naar binnen". Het drama in de school dat Cruz veroorzaakte, duurde zes minuten. De agent kwam bij het gebouw toe negentig seconden nadat Cruz de eerste schoten had afgevuurd, daarna bleef hij gewoon buiten wachten.